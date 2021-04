Melby: Ingen nye tonar før Venstre-landsmøtet

innenriks

– Heilt sidan vi tok over, har vi vore tydelege på at det kjem til å ta tid for Venstre å snu ei negativ utvikling som har vara ei stund, sa Melby på ein pressekonferanse måndag, før landsmøtet til partiet kommande helg.

Svaret kom på eit spørsmål om kva partiet har igjen i verktøykassa før valet i haust. Sidan Melby vart vald som partileiar i haust, har Venstre i gjennomsnitt lege an til å behalde berre to mandat på Stortinget – partileiarens eige i Oslo og nestleiar Abid Rajas mandat i Akershus. Med ei oppslutning oppunder 3 prosent ligg seks av dei noverande åtte stortingsplassane an til å ryke.

– Det tek meir enn eit halvår å byggje organisasjon og truverd for sakene vi kjempar for. Det er framleis fleire månader fram til valet, og eg føler meg trygg på at vi skal klare å vise fram Venstre-initiativ i regjeringa, seier Melby.

Tre sentrale saker

Partileiinga brukte store delar av pressekonferansen måndag til å skryte av Venstres bedrifter i regjering, innan område som klimapolitikk, skulepolitikk og ruspolitikk. Med Melby som kunnskapsminister, Iselin Nybø som næringsminister og Raja som kulturminister, har partiet sete med sentrale roller under koronapandemien.

Tre av dei viktigaste sakene til regjeringa denne våren har òg bore eit kraftig Venstre-avtrykk. Klimameldinga vart lagt fram av nestleiar og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, fullføringsreforma i vidaregåande skule stammar frå Melbys departement, og rusreforma har vore ei fanesak for Venstre gjennom heile Erna Solbergs regjeringstid.

Klimameldinga fekk ikkje det breie fleirtalet i Stortinget som regjeringa håpa på, medan rusreforma fekk eit kraftig skot for baugen fredag, då Arbeidarpartiet vedtok at dei går imot avkriminalisering av brukardosar for alle rusbrukarar. Dermed har regjeringa fleirtal imot seg i det Venstre ser på som sjølve kjernen i reforma.

– Utan avkriminalisering er det inga rusreform, seier Melby til NTB.

Vil snakke til alle

Likevel ser Melby rusreforma som å vere ei vinnarsak.

– Det er ei sak som har mobilisert Venstre-folk over heile landet, der alle ønskjer å vere med og utkjempe kampen for å gjennomføre ei viktig sosialpolitisk reform.

Ho har ikkje gitt opp håpet om å forhandle fram eit kompromiss om rusreforma som er akseptabelt for Venstre i Stortinget.

– Men viss ikkje, blir det ei viktig valkampsak for Venstre, seier Melby.

Melby peikar ikkje ut ei bestemd aldersgruppe, kjønn eller klasse som Venstres kjerneveljar.

– Vi snakkar til alle, vanlege folk, men også uvanlege folk. Venstre er eit parti som bør snakke med folk som har tru på framtida og tru på at vi greier å løyse dei største utfordringane i vår tid, seier partileiaren.

