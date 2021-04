innenriks

Dermed blir det innført heildigital heimeskule i både grunnskulen og i vidaregåande skular i kommunen onsdag, torsdag og fredag, ifølgje avisa.

Måndag vart det registrert tolv nye smittetilfelle i kommunen, ifølgje Brønnøysunds Avis.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen sa til kommunestyret under det ekstraordinære møtet tysdag ettermiddag at det no er 50 personar som har fått påvist koronasmitte i Brønnøy, der det ifølgje SSB er i underkant av 8.000 innbyggjarar.

