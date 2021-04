To menn redda etter at båt sokk ved Karmøy

innenriks

Ifølgje Sørvest politidistrikt ringde dei sjølv og melde frå om at båten dei sat i, var i ferd med å søkke.

Hovudredningssentralen koordinerte ein redningsaksjon, og dei to mennene i 20-åra vart plukka opp av ein losbåt.

– Dei vart redda opp og frakta inn til Skudeneshavn. Der vart mennene undersøkte av lege. Dei var då kraftig nedkjølte og er frakta til Haugesund sjukehus. Politiet har snakka med dei, og det skal etter forholda stå bra til med dei, seier André Skram Hansen på Haugesund politistasjon til Haugesunds Avis.

Han seier at nødsamtalen frå dei to kom klokka 1.25 natt til tysdag. Klokka 1.51 var dei to redda opp av sjøen.

Båten dei sat i, som var på rundt 22 fot, sokk. Det er enno ikkje klart kvifor båten sokk.

(©NPK)