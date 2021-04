Vaksinasjon av utviklingshemma blir prioritert ulikt frå kommune til kommune

innenriks

Folkehelseinstituttets liste over sjukdommar inkluderer berre somatisk sjukdom, og ikkje psykiske lidingar eller ulike former for utviklingshemming, skriv Klassekampen.

I Bergen har byrådet bestemt seg for å følgje Folkehelseinstituttets rekkjefølgje, men vaksinerer personale som jobbar med utviklingshemma.

I til dømes Trondheim og Stovner i Oslo har ein prioritert å vaksinere menneske med utviklingshemming og personellet som jobbar med dei.

Ifølgje avisa har bebuarar i omsorgsbustader vorte prioriterte på lik linje med personar i aldersgruppa 85 år og eldre i alderen 75–84 år. Utviklingshemma utan underliggjande sjukdommar blir dermed ikkje prioriterte.

Fellesorganisasjonen til funksjonshemma (FFO) meiner at det kognitive funksjonsnivået bør bli brukt som eit grunnlag for høgare vaksineprioritering.

(©NPK)