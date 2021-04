Drapsofferet i Tønsberg ringde sjølv politiet: – Verkar ikkje som eit tilfeldig offer

innenriks

Politiet fekk melding om hendinga i Kilen klokka 22.14 tysdag kveld.

– Personen tok sjølv kontakt med nødtelefonen og sa at han kanskje var skoten, seier politistasjonssjef Øystein Holt til TV 2.

Mannen i byrjinga av 30-åra var medviten då ambulansepersonell tok hand om han. Han vart frakta til sjukehuset i Vestfold, men døydde på sjukehuset, opplyste Søraust politidistrikt klokka 1.33 natt til onsdag.

Kriminelt miljø

Mannen i 30-åra er kjend av politiet frå før, men ikkje for nokon alvorlege saker.

– Avdøde var knytt til eit kjent kriminelt miljø i Tønsberg, og slik vi ser det, verka han ikkje som eit tilfeldig offer.

Politistasjonssjef Holt understrekar samtidig at det ser ut som åstaden var tilfeldig.

– Det er viktig for oss å presisere at det ikkje er noko som tilseier at området dette skjedde i, skal vere utrygt for dei som bur og oppheld seg der, seier han.

Etterlyser vitne

– Vi etterforskar breitt og har mykje arbeid som står att, seier politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg i ei pressemelding.

– Politiet ønskjer i den samanhengen å komme i kontakt med alle som har vore på Kilenområdet langs Slagenveien mellom klokka 21 og klokka 23. Vi ber personar som har tips til politiet eller har vore i området på det aktuelle tidspunktet, om å ringje tipstelefonen til politiet 476 96 500.

– Det skjedde på eit tidspunkt då det framleis var opne butikkar. Vi jobbar òg med å hente inn video, og vi ser på alternativ for trafikken ut frå staden, sa politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i 9-tida torsdag.

Kripos er bedne om å yte bistand i saka, men Johannessen opplyste til NTB i 9-tida at dei var ferdig på staden, som no er frigitt av politiet.

Bilbrann

Ein bil tok fyr på Sem i Tønsberg ved 0.40-tida natt til onsdag. Pedersen sa til Tønsbergs Blad i morgontimane at dei ser på ein mogleg samanheng mellom hendingane.

Ved 3-tida vart ein mann arrestert ved Herstad skule i Tønsberg, skriv avisa.

– Politiet etterforskar dette som separat sak og har per no ingen haldepunkt for at desse sakene er knytt saman, skriv politiet i pressemeldinga.

