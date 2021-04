Fagforeiningar vil ha vaksine-svar for tilsette i skular og barnehagar

innenriks

FHIs råd for tilsette i skular og barnehagar gjekk på at denne gruppa kan prioriterast spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, skriv Utdanningsnytt.

FHI tok samtidig eit atterhald om at dette berre skal gjelde ved stor smittespreiing som gjer det vanskeleg å ha skular i normal drift.

No meiner leiinga i Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund at det er på tide at regjeringa bestemmer seg for om dei skal følgje dei faglege råda, og har purra på ei avgjerd.

– Det hastar med ei avklaring viss dette skal få nokon effekt for dette skuleåret, seier Aina Skjefstad Andersen, leiar i Utdanningsforbundet i Oslo.

