Helsedirektoratet om massetesting: Lita nytte der smitten er låg

– Kommunar bør tenkje seg godt om viss dei vel å masseteste på skular i område med låg førekomst av smitte. Der er nytta låg, seier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

Dei siste dagane har mellom anna Viken og Rogaland varsla at dei vil i gang med massetesting for å halde skulane opne. Så lenge smittetrykket er høgt, er dette nyttig, påpeikar Lie.

– Men viss for mange etterspør testmateriell, må vi vurdere å prioritere blant dei som treng det mest, seier han.

Ny rettleiar

Helsedirektoratet reknar med å ha rettleiaren og planen for massetesting på norske skular og universitet klar onsdag. Der blir det opp lagt til at elevar og studentar i område med høgt smittetrykk blir testa 1–2 gonger i veka.

– Det er kommunane sjølve som har ansvaret for å setje det i gang, men Helsedirektoratet gir saman med Folkehelseinstituttet råd om korleis det kan gjennomførast, seier Lie.

I råda dei kjem med, blir massetesting tilrådd i område med risikonivå 4 og 5.

Testar seg sjølve

Testinga blir frivillig, og hovudløysinga blir at elevane testar seg sjølve.

– Vi legg opp til at det blir brukt antigen-hurtigtestar, der ein stikk ein pinne opp i fremre del av nasen, og ikkje nødvendigvis i bakre del. Dette er ein veldig brukarvennleg metode, som elevane kan gjere sjølve og med enkle instruksjonar, i alle fall for dei eldste elevane, har Lie forklart tidlegare.

Han viser til eit forsøksprosjekt i Vestland fylke, der ein har klart å få prosedyren for testinga ned til fem minutt.

– Det kan gjerast på litt ulike måtar, men det er viktig å passe på at ikkje sjølve testinga aukar smitterisikoen. Vi kjem til å gjennomgå dette i rettleiaren.

Hurtigtestar

Dei eldste elevane vil sjølv kunne analysere testane sine ved å følgje ei oppskrift der dei dyppar testpinnen i ei væske som blir drope ned på ei brikke.

– Deretter vil det komme eit testsvar i løpet av eit kvarter, seier Lie.

For dei yngste elevane kan det vere meir aktuelt at nokon samlar inn testpinnane og analyserer dei for dei. Dette har vorte testa ut på skular i Oslo.

Dersom nokon testar positivt, blir dei sette i isolasjon på normalt vis og alle nærkontaktar må i karantene. Sidan hurtigtestane er mindre presise enn vanlege testar, blir det òg teke vanlege PCR-prøver av alle som får positivt svar. Resten av oppfølginga blir som for alle andre som får stadfesta smitte.

Regjeringa har sagt at massetestinga blir viktig når Noreg no skal opne opp igjen, og at det er barn og unge som skal prioriterast først for å kunne halde universitet, skular og barnehagar opne.

