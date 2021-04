Ingen nye gater skal kallast opp etter menn i Bergen

innenriks

I eit forslag 20. april går byrådet inn for to punkt. Først blir det etablert eit prosjekt for å auke talet på gater, plassar og kommunale anlegg som blir tildelte namn etter kvinner. Deretter går dei inn for at ingen nye gater, plassar eller kommunale anlegg skal kallast opp etter menn før kjønnsbalansen i namnsettinga er betydeleg endra.

– Dette er kjempeviktig for det er ein ekstrem ubalanse i dag. Ein grov gjennomgang eg har gjort, viser at 90 prosent av namngitte gater i Bergen er kalla opp etter menn, 10 prosent er kalla opp etter kvinner, seier byråd Katrine Nødtvedt (MDG) for kultur, mangfald og likestilling til Bergens Tidende.

Saka skal behandlast og endeleg blir vedteken i byrådet torsdag neste veke, ifølgje Dagbladet. Saka treng ikkje å behandlast i bystyret. Høgre er blant partia som er usamde i føresegna til byrådet.

– Bergen har levert kunstnarar og musikarar, akademikarar og krigsheltar i verdsklasse. Ein kan seie mykje om byrådets gatenamnforbod, men nokon verdig måte å heidre historia vår på er det i alle fall ikkje, seier Høgres Charlotte Spurkeland.

I bakgrunnen for forslaget heiter det at viktige menn gjennom historia har fått mange gater i Bergen kalla opp etter seg.

«Det er dem vel unt. Men det er også mange kvinner som ikke har fått sin fortjente plass i det bergenske gatebildet ved å få gater, veier eller plasser oppkalt etter seg. Det er på tide å rette opp mannsdominansen i gatebildet!».

(©NPK)