Nokre ledige vil få både ferietillegg og ferie med dagpengar

Dei som har gått ledig i over eitt år og ikkje har fått seg jobb før sommaren, får fire vekers fri frå Navs aktivitetsplikt og må klare seg berre med dagpengar i ferien, skriv Klassekampen.

Nokon koronapermitterte som enno ikkje har gått ledige i eit heilt år, kan på si side få utbetalt feriepengar av dei dagpengane dei har fått, og dessutan fire vekers fri frå aktivitetsplikta.

Regjeringa ville helst sett at ingen fekk dobbelt opp, men årsaka til at nokon får både fri med dagpengar og ferietillegg kjem av ei teknisk avgrensing i Navs saksbehandlingssystem, stadfestar Arbeids- og sosialdepartementet overfor avisa.

– Stortinget har gått inn for at langtidsledige får fire veker sommarferie med dagpengar slik ordninga har vore dei siste åra, og i tillegg får dei som har vore ledige i 52 veker eller mindre, eit eige ferietillegg. Men saksbehandlingssystemet gjer at enkelte kan få dobbelt opp – altså både moglegheit til fri med dagpengar og eit ferietillegg, seier statssekretær Vegard Einan (H).

Arbeidstakarorganisasjonen YS meiner at feriepengar bør utbetalast til alle som har vore utan jobb i over eitt år og går ein ledig sommar i møte, eller er tilbake i jobb før ferien.

– Denne gruppa har betalt den høgaste prisen av alle for tiltaka til styresmaktene. Det er veldig småleg ikkje å sørgje for at dei får ta ferie på lik linje med andre arbeidstakarar, seier leiar Hans-Erik Skjæggerud.

