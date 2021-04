Rotevatn lovar fredeleg Venstre-landsmøte

innenriks

Nestleiar og programkomitéleiar Sveinung Rotevatn slit med å peike på dei store stridsspørsmåla som delegatane skal kjempe om under Venstres landsmøte.

– Vanlegvis er det éi stor og vanskeleg sak. Tidlegare har det mellom anna vore regjeringssamarbeid og EU-spørsmål, seier han til NTB.

Denne gongen beskriv han eit landsmøte med mange mindre usemjer, men utan uoverkommelege partistridar som vil etterlate seg djupe sår – slik som då åtte av stortingsrepresentantane til partiet danna Det Liberale Folkepartiet etter usemje om norsk EEC-medlemskap i 1972.

– Venstre har hatt mange landsmøte med høgt konfliktnivå rundt ulike spørsmål, og eg trur for så vidt det er ganske bra at vi har eit landsmøte der det er brei semje rundt dei viktigaste spørsmåla, seier Rotevatn.

Ikkje ja eller nei til vindkraft

Der Venstre enda opp med å gå frå nei til ja til norsk EU-medlemskap på landsmøtet i haust, vil diskusjonane til helga dreie seg om tema som formuesskatt, vin i butikk, barnetrygd og vindkraft, trur Rotevatn.

– Men det er ikkje ein debatt om ja eller nei til vindkraft, påpeikar han.

Også her er nemleg temperaturen lågare enn i norsk politikk elles. Programkomiteen har lagt opp til ei vindkraftutbygging som tek større omsyn til naturvern enn kva som er i dag, og endringsforslaga dreier seg først og fremst om kva grad ein skal ta omsyn til naturvern. Også innan saker som sjøkablar til utlandet, som skaper strid i norsk politikk, er det semje om dei store linjene i Venstre, men diskusjon om detaljane.

Vil ha nei til nye leitelisensar

Etter åtte år i posisjon – først som støtteparti, og frå 2018 som regjeringsparti – har Rotevatn og programkomiteen sett eit behov for å fornye standpunkta til partiet.

– Vi kan ikkje resirkulere The golden hittar frå førre valkamp, seier han.

Mellom anna vil programkomiteen at Venstre skal setje ein stoppar for nye oljeleitelisensar på norsk sokkel. Dermed går ein lengre enn det tidlegare fokuset til partiet på vern av sårbare område som Lofoten og Vesterålen.

– Det er eit ganske stort steg for partiet. Vi trur tida er inne, seier Rotevatn, som også er klima- og miljøminister.

Også SV ligg an til å vedta ein stans for alle nye leitelisensar på landsmøtet sitt i helga. I KrF er punktet foreslått av programkomiteen, men det ligg an til ein tøff strid om saka på landsmøtet. Også i Venstre er det komme inn eit endringsforslag om å stryke lisensstansen, men Rogaland Venstres forslag er foreslått avvist av redaksjonskomiteen.

Programutkastet er to tredelar kortare

Nytt av året er at programkomiteen har fatta seg kort. Der partiprogrammet for fire år sidan låg på over 160 sider, kjem andreutkastet til Rotevatns programkomité til 52.

– Venstres program har tradisjonelt vore veldig detaljerte, med nøyaktig korleis vi skal justere ulike ordningar, og mykje prosa om næringar og initiativ vi synest er viktige og bra, seier Rotevatn.

Årets programforslag prøver å koke ned politikken til dei viktigaste detaljane. Samtidig noterer Rotevatn at det har komme inn over 1.400 endringsforslag.

– Men det skal bli kortare enn det førre, det er eg ganske sikker på, ler han.

