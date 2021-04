Arveoppgjer tok 22 år – Noreg frikjend i EMD

innenriks

Det offentlege skifta av dødsbuet vart opna i Haugesund 5. mai 1993. Snautt 28 år seinare vart saka ferdig i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i franske Strasbourg, skriv Rett24.

Knutsens barnebarn meinte at tidsbruken krenkte retten hans til rettsbehandling innan rimeleg tid etter den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

EMD konkluderte med at tidsbruken ikkje kom av tidsbruk frå staten, som vart frifunnen. Domstolen peikte på at oppgjeret var svært kompleks og at det hadde oppstått eit svært mange rettsprosessar undervegs – mellom anna fordi midlar i ein trust på Bahamas dukka opp i 2002.

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kom til same konklusjonen som EMD.

