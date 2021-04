Bellona-Hauge meiner Equinor-sjefen bør straffeforfølgjast

innenriks

Petroleumstilsynet har funne alvorlege regelbrot og gitt selskapet eit pålegg etter brannen i petroleumsanlegget på Melkøya utanfor Hammerfest 28. september.

– Dette er ei avsløring av rein kriminell verksemd, seier Frederic Hauge i Bellona til NTB.

Brannen oppstod i eit filter i turbinen. Ifølgje granskinga gjekk endring av filtera frå å skje annakvart år til å bli tilstandsbasert. Det siste skiftet var i 2015. Utskifting av filter vart peika på som eitt av fire forhold som har eller kan ha hatt betydning for at brannen oppstod.

Ønskjer fengselsstraff

Med det som bakgrunn, meiner Bellona-leiaren at Equinors konsernsjef Anders Opedal bør straffeforfølgjast.

Opedal var konserndirektør fram til 2016 og hadde oppgåva med å effektivisere selskapet. Hauge hevdar at Opedal er «direkte ansvarleg for kostnadskuttene som førte til storulykken».

– Det er openbert at politiet må vurdere fengselsstraff i denne saka, og at styret må vurdere konsernsjef Anders Opedals posisjon. Han er no heilt utan truverd, slik han har førehandsprosedert i denne saka, seier Bellona-leiaren.

Vil ikkje kommentere

Opedal har fått Hauges utsegner lagt fram, men ønskjer ikkje å kommentere dei.

– Det klare utgangspunktet vårt for alt forbetringsarbeid er at det ikkje skal gå på kostnad av tryggleiken. Vi tek tilbakemeldingar frå Petroleumstilsynet og frå tillitsvalde på stort alvor, og vi vil bruke dette for å forbetre oss ytterlegare og styrke tryggleiken i verksemda vår, seier Opedal.

Petroleumstilsynet har uttalt at Melkøya-brannen er ein av dei mest alvorlege i norsk petroleumshistorie.

(©NPK)