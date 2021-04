Hammerfest-ordførar kallar Equinor inn på teppet etter Melkøya-rapport

innenriks

– Vi vil gå inn nærare inn på detaljane og sjå kva ein har funne og følgje opp korleis vi skal ha det framover. Det skal vere sikkert å ha eit industrianlegg som på Melkøya. Det skal vere trygt å gå på jobb, seier Sivertsen til iFinnmark.

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt pålegg til Equinor etter å ha avdekt «alvorlige brudd på regelverket» etter brannen i petroleumsanlegget til selskapet i september.

– Eg er glad for at Ptil har teke den saka på største alvor og avdekt det dei har gjort. Vi har vore opptekne av å komme til botnar i kva som gjer at det oppstår ein brann på Hammerfest HLNG, seier Sivertsen.

Equinor har tidlegare uttalt at produksjonsanlegget held stengt fram til 1. oktober. Petroleumstilsynet har sagt at brannen er ei av dei mest alvorlege hendingane i norsk petroleumshistorie.

