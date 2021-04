Kronprins Haakon blir høg beskyttar for TV-aksjonen

innenriks

Pengane skal gå til arbeidet i fem land der problemet er størst. Kvart tredje sekund blir ei jente gifta bort ein stad i verda, ifølgje Plan International.

– Skal vi få til ei forandring for jentene i verda må vi kjempa mot barneekteskap. Det blir gjort best ved førebyggjande arbeid. Vi må sørgje for at jenter får skulegang slik at dei kan skaffe eiga inntekt og bestemme over eiga framtid, seier generalsekretær Kari Helene Partapuoli.

Heilt sidan starten i 1974 har kongehuset hatt tradisjon for å stille som høg beskyttar for TV-aksjonen, som i år går av stabelen 24. oktober.

