Nasjonale turiststiar får 10 millionar

innenriks

– Vi har eit ansvar for å ta vare på den storslåtte naturen vår. Ordninga Nasjonale turiststier er ein viktig del av satsinga til regjeringa på naturbasert reiseliv og friluftsliv. Her bidreg vi til eit berekraftig og trygt naturbasert reiseliv til glede både for utanlandske og norske turistar, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding.

Han seier vidare at det er av nasjonal interesse å ta vare på naturmiljøet og tryggleiken i desse populære områda.

– Utfordringa er å leggje til rette for dei besøkjande og samtidig ta vare på opplevinga av urørt natur. Her har kommunane og dei andre involverte ei viktig oppgåve, seier Rotevatn.

Preikestolen får mest med 2,1 millionar kroner, medan tre andre stader òg får over millionen: Fosseråsa og Kjerag får 1,5 millionar kroner kvar, medan Trolltunga får éin million kroner.

