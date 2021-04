Natur og Ungdom varslar gruveaksjonar ved Repparfjord

innenriks

Nussir ASA planlegg ei kopargruve i Hammerfest kommune og har fått løyve til å dumpe 40 millionar tonn gruveavfall i Repparfjord. Av dei 40 millionane tonn med gruveavfall, er det avfallsmassar som inneheld kopar, krom, nikkel og andre tungmetall.

Likevel er den ferdige gruva langt frå å realiserast, og over 4.000 personar har skrive seg opp på aksjonslista for å redde Repparfjord. No varslar Natur og Ungdom omfattande aksjonar.

– Det er framleis mogleg for regjeringa å stanse gruveplanane i Repparfjord, men om spaden blir sett i jorda i sommar, så er det nødvendig å vise motstand. Over 4.000 personar har skrive seg på liste for å lenkje seg for Repparfjord, så vi held ut lenge nok til at politikarane kan få somla seg til å stanse denne miljøkatastrofen ein gong for alle, seier Therese Hugstmyr Woie.

