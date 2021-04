Ny tilskotsordning for etnisk mangfald i arbeidslivet

innenriks

Tilskotet skal stimulere arbeidsgivarar til større forståing for etnisk mangfald som ressurs, til å auke rekrutteringa av innvandrarar, og til betre bruk av kompetansen til innvandrarar i arbeidslivet, opplyser regjeringa torsdag.

– Arbeidslivet tener på mangfald. Innvandrarar i Noreg representerer ein viktig ressurs for det norske arbeidslivet, som vi går glipp av dersom dei ikkje kjem i jobb og får brukt kompetansen sin, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Vi veit at det er mange verksemder som ønskjer å styrkje mangfaldsarbeidet sitt. Det legg vi til rette for med ei heilt ny tilskotsordning

Melby seier gevinstane ved auka mangfald er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet og legg til rette for at også innvandrarar får brukt kompetansen og arbeidskrafta si.

– Her har Noreg framleis eit forbetringspotensial, seier statsråden.

(©NPK)