Politiet har framleis ingen mistenkte etter Tønsberg-drapet

– Det er framleis ingen mistenkte i drapssaka, og etterforskinga går føre seg for fullt, seier politistasjonssjef Øystein Holt ved Tønsberg politistasjon i ei pressemelding torsdag formiddag.

I pressemeldinga identifiserer dei den drepne som 33 år gamle Bård Lanes.

Politiet har opplyst at mannen er kjend av politiet frå før, men ikkje for nokon alvorlege saker. Han var knytt til eit kjent kriminelt miljø, og slik politiet ser det, var han ikkje eit tilfeldig offer.

Har henta inn videomateriale

Det var klokka 22.14 tysdag kveld at nødetatane vart ringt opp av den no avdøde mannen. Mannen i 30-åra sa at han kanskje var skoten. Han vart send til sjukehus, der han kort tid etterpå døydde av skadane.

– Det har vorte henta inn elektroniske spor, mellom anna videomateriale frå overvakingskamera på Kilen. Desse vil no bli gjennomgått, seier Holt.

– Vi håpar at desse bileta både vil gi oss viktig informasjon om kven som har vore inne på området, og at vi kan sjå meir knytt til hendingsgangen.

Ønskjer tips

Politiet har det siste døgnet gjort ei rundspørjing i området for å prøve å danne seg eit bilete av både hendingsgangen og aktiviteten rundt åstaden før, under og etter drapet.

– No startar gjennomgangen av dette materialet, seier Holt.

Han seier at på grunn av mengda, vil dette vere noko som vil ta litt tid.

Politiet ønskjer framleis tips i saka, og ber dei som har informasjon eller har vore i området mellom klokka 21 og 23 tysdag, om å ta kontakt på tipstelefonen til politiet 476 96 500.

