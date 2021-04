Raja åtvarar om at religiøse høgtider skaper smitteutbrot

innenriks

– Tett opp mot 17. mai fell òg den muslimske id, og så er det ortodoks påske, som òg kan samle mange menneske for markeringar, seier Raja i samband med råda om 17. mai-feiringa.

Han seier at som i fjor blir òg desse religiøse høgtidsmarkeringane annleis, og Raja ber folk belage seg på å finne alternative måtar å markere høgtidene på.

– Det er svært viktig å følgje lokale tilrådingar, slik at ikkje verken dei religiøse høgtidene eller 17. mai blir ei kjelde til nye store utbrot no som vi faktisk ser positive trendar, seier Raja.

– Hugs at det å ikkje samlast er òg å vise omsorg for dei ein er glad i, for omgivnadene og ikkje minst for samfunnet, seier han.

