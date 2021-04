Søknadsfristen for arrangementsordninga blir forlengd

innenriks

Årsaka til at fristen blir forlengd er at fleire aktørar ikkje rakk den opphavlege fristen som var 1. februar – for perioden 5. mars til 31. desember 2020.

– Dette er verdifulle arrangement som skaper aktivitet både regionalt og for heile landet. Derfor forlengjer vi no fristen til 20. mai, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordninga skal gi støtte til store arrangement med nasjonal og regional verdi, som ikkje har kunne gjennomførast på grunn av smittevernreglar. Ho gjeld mellom anna messer, matfestivalar og tivoli med eit venta besøkstal på minst 350 personar.

Støtteordninga vil òg gjelde i 2021, og er forlengd med 6 månader til 30 juni.

I denne andre runden er det gjort enkelte endringar. Mellom anna er grensa for talet på personar arrangementet er planlagt for, sett ned frå 350 til 200 personar, og arrangementet må ha vore planlagt før 1. januar 2021.

Søknadsfristen for den andre søknadsperioden er ikkje sett.

(©NPK)