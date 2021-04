Spent på koronaeffekten for årets søknader til Samordna opptak

innenriks

Nasjonale søkjartal blir offentleggjorde klokka 6 fredag, med talet på søkjarar fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområde og type, lærestad og regionar.

Vekene før fristen gjekk sist ut fredag, fløymde media over med stoff om smarte val for ei trygg framtid og unge som fortalde om uvisse. Nokon bekymrar seg for jobb i framtida, andre på kortare sikt: fordi dei ikkje kan rekne med å finansiere studietida, særleg bustad, med deltidsjobbing.

Ein av koronaeffektane det har vore mykje snakk om, er at fleire tek såkalla trygge val: yrke der det er behov og vil bli aukande behov for arbeidstakarar. Eit døme er sjukepleiarutdanninga, der talet på søkjarar auka med nesten 6 prosent i 2020, etter ein liten nedgang i interessa i 2019.

Nestleiar i Norsk studentorganisasjon (NSO) Felipe García håpar dei unge får god og korrekt rettleiing, slik at dei uansett byrjar på det studieløpet dei ønskjer og vel noko som passar for dei.

– Vi er, som alle andre, nysgjerrig på kva dei vel, og kvar dei til slutt hamnar. Det blir veldig spennande å sjå tala fredag, seier han til NTB.

Kan bli rekordhøgt

Søkjartal til private utdanningar som ikkje er ein del av Samordna opptak, kan peike i retning av rekordhøge søknadstal i år. Høgskulen Kristiania har fått 9 prosent fleire søknader enn i rekordåret 2020. Handelshøyskolen BI, i Oslo, Bergen Stavanger og Trondheim, har ein auke på 17 prosent samanlikna med fjorårets søkjartal. Det er fordelt på 19 prosent auke for bachelorutdanningane og 10 prosents auke i søknader til masterstudium.

Også Forsvaret har høge søkjartal til alt av førstegongstenester og studiar. Forsvarets bachelorutdanningar har nesten 20 prosent fleire søknader enn i fjor, medan årsstudiet i leiing og militære operasjonar har firedobla søkjarmassen sin frå 202 til 812 søkjarar.

Droppar friår og reising

Fjorårets 19-åringar var den aldersgruppa som auka mest i talet på søkjarar i 2020. Det er ganske sannsynleg at dette skjer i år òg. Årsaka er at avgangselevar som under normale omstende ville teke eit friår for å jobbe eller reise, no ikkje tek sjansen på å planleggje for friår og legg inn ein studiesøknad i staden.

Årets studiestart blir òg spesiell med tanke på at det ikkje berre er eit eitt årskull, men to som på grunn av koronaen ikkje fekk ei normal russefeiring, og som derfor kanskje vil setje ekstra pris på litt sosialisering og fadderveke når studiestarten kjem.

– Vi håpar dei får den studiestarten dei fortener. Det handlar ikkje om festing, men om den fine kjensla av å høyre til og få ein god start. Det sosiale fellesskapet har veldig mykje å seie for trivselen i studiet. Mange lir no av einsemd og fleire slit med psykiske lidingar. Vi har sett kor viktig det er å finne eit studium der ein òg finn tilhøyrsel til miljø og venner.

Mest trivsel på små stader

Kommunikasjons- og marknadssjef Trude Sandvik i studentsamskipnaden Innlandet (SINN) seier dei har merka ei auka interesse på nettet i år, både for å bu i bufellesskap og for studia på dei relativt vesle studiestadene deira – Blæstad, Elverum, Lillehammer, Hamar, Evenstad og Rena. Så ho er spent om det vil synast på søkjartala.

– Det blir berre spekulasjon, men kanskje vi vil sjå at fleire ønskjer å bu utanfor urbane strøk, på mindre stader. Kanskje trekkjer faktorar som å ikkje vere avhengig av ein deltidsjobb for å finansiere dyre bukostnader, opp. Eller å bu nær naturen eller i eit område der smitten det siste året har vore låg, seier Sandvik.

Ifølgje Khrono finn ein dei mest fornøgde studentane innan fleire utdanningsfelt på mindre studiestader. Dei mest fornøgde lærarstudentane går ved Nord universitet i Levanger, ingeniørstudentar trivst best i Narvik, medan sjukepleiarstudiet i Kongsvinger har dei mest fornøgde innan området sitt. Tala er henta frå Studiebarometeret, som blir utarbeidd av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga).

Frist for å prioritere rekkjefølgje for studieval er 1. juli. Tilbod om ledige studieplassar blir lagt ut 19. juli, svar på søknader kjem 20. juli og må svarast på innan 24. juli.

Fakta om Samordna opptak 2021

* Personar som vil søkje høgare utdanning i Noreg frå hausten 2021, fekk i år utvida fristen frå midnatt 15. april til fredag 16. april klokka 12, på grunn av tekniske problem med innlogging.

* Fredag 23. april klokka 6 kjem pressemelding med nasjonale søkjartal: talet på søkjarar fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområde og type, lærestad og regionar. Det blir ingen pressekonferanse, slik det har vore andre år.

* I 2020 var det 151.772 søkjarar, 12.080 fleire søkjarar enn i 2019, ein auke på 8,6 prosent.

* Det blir tilbode fleire studium enn nokon gong: Totalt 74.468 plassar. Det inkluderer 61.682 planlagde studieplassar ved grunnutdanningar på 1.324 ulike studium ved universitet og høgskular, og dessutan 13.086 planlagde studieplassar fordelt på 497 studium ved fagskular.

* Sluttstatistikken dei siste åra viser at omtrent halvparten av studietilboda har konkurranse om plassane, at det er fleire kvalifiserte søkjarar enn talet på studieplassar tilgjengeleg.

* Tilbod om plassar ved fagskular blir sendt ut 20. mai med svarfrist 27. mai.

* Tilbod om studieplassar ved høgskular og universitet blir sendt ut 20. juli, med svarfrist 24. juli.

* I 2020 fekk 114.919 søkjarar tilbod om plass. 65.019 møtte til studiestart.

* 22.153 kvalifiserte søkjarar fekk ikkje tilbod.

(Kilde: Samordna opptak, Unit)

