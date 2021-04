innenriks

– HMS står alltid øvst på dagsordenen i dialogen min med selskapet, og det vil det òg gjere i det neste møtet mitt med dei. Eg forventar at selskapet lærer av dette og gjer sitt ytste for å hindre liknande hendingar, seier Tina Bru (H) til NTB.

Statsråden er glad for at ingen vart fysisk skadde. Ho kallar brannen alvorleg, og Petroleumstilsynet har uttalt at hendinga er ein av dei mest alvorlege i norsk petroleumshistorie.

Staten eig 67 prosent av aksjane i Equinor.

