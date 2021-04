Under 200 koronainnlagde for første gong sidan 13. mars

innenriks

Det er første gongen sidan 13. mars at det er færre enn 200 koronapasientar innlagde på sjukehusa i Noreg, viser Helsedirektoratets oversikt.

42 av pasientane får respiratorbehandling. Det er to færre enn dagen før.

154 av koronapasientane er innlagde på sjukehus i regionen Helse sør-aust, 29 er innlagde i Helse vest, 13 er innlagde i Helse Midt-Noreg, og 3 er innlagde i Helse nord.

Døgnrekord i Møre og Romsdal

Sjølv om innlagttallet har gått ned med 108 sidan 7. april, er det ikkje berre gode nyheiter. Helse Møre og Romsdal sette onsdag ny døgnrekord med tolv innlagde koronapasientar, skriv Sunnmørsposten.

– Dette speglar at det har vore ein auke i talet på sjuke i fylket vårt no under denne tredje smittebølgja, seier smittevernoverlege Jørn-Åge Longva ved Ålesund sjukehus.

Rekorden er 325

Sidan februar i fjor har 109.137 personar fått påvist koronasmitte her i landet, viser det førebelse talet på torsdag frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Det høgste talet innlagde koronapasientar er 325, og 99 fekk respiratorbehandling. Det skjedde 1. april i fjor

(©NPK)