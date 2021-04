Virke fryktar butikkdød i Oslo og Viken dersom det ikkje blir letta på koronatiltak

innenriks

Virke fryktar òg at folk sluttar å ha tiltru til tiltaket til styresmaktene viss dagens ordning held fram til sommaren. Hovudorganisasjonen ber om at all handel blir opna igjen som planlagt frå og med 26. april.

– At varene i dei stengde butikkane i staden må kjøpast på nett for så og hentast ut frå den lokale matbutikken, verkar meiningslaust og er neppe det beste i relasjon til tilrådde smitteverntiltak, seier direktør i Virke Handel Harald Jachwitz Andersen til VG.

Tiltaksnivå A, som er det strengaste regionale tiltaksnivået for smittevern, skal ifølgje regjeringa normalt vare i to til tre veker. 20 kommunar i Viken har hatt dette tiltaksnivået betydeleg lenger. I Oslo er det òg strenge lokale tiltak.

– Etter snart 13 månader med pandemi er vi ikkje kjende med at det har funnest smittespreiing i norske butikkar og varehus. Varehandelen er svært gode på smittevern. Vi fryktar dessverre at for mange varehandelsbedrifter kan ei vidare nedstenging bli for tung å bere, med nedleggingar og konkurs som konsekvens.

(©NPK)