«Farmen»-fest i Finnmark enda med koronaførelegg

innenriks

Festen fann stad i klubbhuset til idrettslaget i Indre Billefjord 27. februar. På det tidspunktet var det berre tillate å arrangere private innandørsarrangement med maksimalt ti personar.

Sakene mot resten av deltakarane er lagde bort etter bevisstillinga.

– Etter å ha vurdert saka og forskrifta har vi komme til at det er tvil om at deltakarane på eit arrangement av denne typen kan straffast slik forskrifta no er. Derfor er forholdet lagt bort for deira del, opplyser Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

Ifølgje VG deltok minst elleve «Farmen»-deltakarar og fem personar frå idrettslaget på festen.