Akershus-måling: Raja kan miste plassen på Stortinget – Raudt inne

innenriks

Venstre er nemleg 2,2 prosentpoeng ned frå stortingsvalet i 2017 og ligg no på 4,3 prosent. Det kjem fram i NRKs siste valmåling for Akershus før stortingsvalet.

Dersom Akershus Venstre mistar oppslutning, kan noverande kulturminister Abid Raja miste plassen sin på Stortinget. Venstre har berre éin representant på Stortinget frå Akershus i dag.

– Partiet skal ikkje falle mykje meir i oppslutning før plassen til Abid Raja er i spel. Akershus er jo den nest beste krinsen til Venstre bak Oslo og eitt av fylka der Venstre forventar stortingsplass, seier valanalytikar Svein Tore Marthinsen til NRK.

Samtidig er Raudt inne med éin representant frå Akershus på Stortinget. Dei er opp 2,1 prosentpoeng frå valet i 2017 og ligg no på 4 prosent oppslutning.

Høgre er på toppen med 35,2 prosent oppslutning i Akershus. Det er 4,2 prosentpoeng betre enn i stortingsvalet i 2017. Arbeidarpartiet, som er det nest største partiet i Akershus, følgjer bak med 21,5 prosent. Det er 4,8 prosentpoeng ned frå stortingsvalet i 2017, då partiet hadde 26,3 prosent i Akershus.

Senterpartiet ser ut til å få inn to representantar og har 9,3 prosent, medan Frp fell 4,2 prosentpoeng og ligg no på 10,9 prosent. KrF er ned 1,8 prosentpoeng til 0,5 prosent, medan SV er opp 2 prosentpoeng og er no på 7,3 prosent.

MDG er opp 0,7 prosentpoeng og ligg no på 4,4 prosent.

(©NPK)