Koronaisolerte får stemme heimanfrå i stortingsvalet

Dei mellombelse endringane i vallova og kommunelova som Stortinget har vedteke, tok til å gjelde etter statsråd på fredag.

– Vi håpar at dei fleste er vaksinerte før stortingsvalet og at smittetala er låge i september, men vi må vere førebudde på ulike scenario, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Er du koronasmitta og dermed i isolasjon, skal du stemme heime. Det kan du søkje heimkommunen fram til klokka 10 på valdagen.

Valdagen er måndag 13. september. Kommunane kan sjølv velje om det òg skal haldast val søndag 12. september.

Folk i karantene får eige lokale

Er du i koronakarantene, skal du ikkje bruke det vanlege vallokalet. Kommunen skal opprette eigne stemmestader der veljarar i karantene kan avleggje stemme.

Folk i karantene som ikkje har høve til å komme seg til ein slik stad, kan søkje om å stemme heimanfrå på valdagen. Fristen er klokka 10 på valdagen.

Dersom du er i karantene og ønskjer å førehandsstemme heime, er fristen for det fredag 10. september klokka 10.

Fleksible ved lokale utbrot

Kommunane får òg friare taumar til å gjennomføre valet. Det blir mellom dei tilgang til å nytte vallokale som ligg utanfor sjølve stemmekrinsen.

Blir det eit lokalt utbrot, kan kommunen opprette eit ekstra vallokale på valdagen dersom det er nødvendig for å auke kapasiteten og spreie veljarar.

Ved heime- og førehandstemming skal det vere to stemmemottakarar. Er det eit utbrot, kan kommunen vedta at det held med éin. Det kan berre skje viss det er nødvendig for at veljarane får stemt.

Valet skal gjennomførast

Det blir òg slått uttrykkjeleg fast at kommunestyret ikkje kan vedta smitteverntiltak som medfører at stortingsvalet ikkje kan gjennomførast.

– Alle som vil, skal få bruke stemmeretten sin, seier Astrup.

Det blir òg gjort nødvendige endringar for å gjennomføre val til Sametinget på ein smittevernvennleg måte. Sametingsvalet er same dag som stortingsvalet.

Reglane gjeld berre for stortingsvalet i haust. Dei går ut ved nyttår.

Endringane vart einstemmig vedtekne av Stortinget. Unntaket var moglegheit til å fråvike to stemmemottakarar ved lokale utbrot. Det stemde Framstegspartiet og Raudt imot.

