Koronatiltak på Nord-Jæren blir forlengt

innenriks

Medan resten av Noreg har byrja å opne opp, har Nord-Jæren hatt strenge koronatiltak på grunn av høgt smittetrykk den siste tida.

Dagens koronatiltak skulle i utgangspunktet vare til og med tysdag 27. april, men i eit møte fredag ettermiddag vart dei fire ordførarane i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg samde om å forlengje tiltaka med to dagar til torsdag 29. april, melder Stavanger Aftenblad.

– Vi kjøper oss litt tid. Det gjer vi fordi smittetala i regionen framleis er ustabile, seier Sola-ordførar Tom Henning Slethei (Frp).

Utviklinga i dei fire kommunane er litt ulik: Stavanger har høgast smittetal, medan dei tre andre har lågare. Det har derfor ikkje vore gitt at dei skulle halde fram med same tiltaksnivå.

– Vi har ikkje vore på det sporet at vi har diskutert usemjer i dag. No skyv vi litt på dette for å ha endå større grunnlag for å bli samde. Det er ein god tone i gruppa, seier Slethei.

(©NPK)