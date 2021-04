Kvinne funnen drepen i Kvinnherad – mann arrestert og sikta

innenriks

– Den sikta vart i natt frakta til Bergen sentrum politistasjon. Han vil få utnemnt forsvarer fredag morgon, opplyser operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt i ei pressemelding sendt ut rett før klokka 4 natt til fredag.

Politiet fekk melding om funnet av den døde kvinna klokka 20.40 torsdag kveld. Førebelse funn taler for at ho vart drepen, ifølgje politiet.

Mannen som no er sikta, vart arrestert i nærleiken av staden der kvinna vart funnen.

Åstaden er avsperra og kriminalteknikarar vil komme til Varaldsøy fredag formiddag. Den døde er ikkje formelt identifisert, men politiet meiner å ha rett identitet på den døde kvinna. Pårørande til kvinna er varsla.

– Vi er enno tidleg i etterforskingsfasen, og ber om forståing for at vi ikkje kan gå ut med detaljar om hendinga per no, seier operasjonsleiar Mjelde.

Mjelde seier tidleg fredag morgon til NTB at dei ikkje vil gå ut med fleire opplysningar i saka.

– Dette er det vi ønskjer å seie no. Politiet vil gi meir informasjon i saka klokka 10 fredag, seier ho.

Varaldsøy er ein del av Kvinnherad kommune i Sunnhordland, drygt to timars køyretur søraustover frå Bergen.