Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare

– Farevarselet er berre på gult nivå. Vi kunne sendt det på oransje nivå, men forholda oppfyller ikkje kriteria. Det er framleis mykje snø og vått mange stader, men likevel kan det vere tørt fleire stader, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød til NTB.

Fredag formiddag sende nemleg Meteorologisk institutt ut gult farevarsel. «Vær forsiktig med bruk av åpen ild», var beskjeden frå dei.

– DSB har gjort ei vurdering og set ekstra beredskap med 1 helikopter stasjonert på Ljosland frå 23. april til og med 26. april. Dette er i tillegg til Skogbrannhelikopteret som frå 15.04 står fast på Torp, skriv Skogbrann Helikopter på Twitter.

– Det at vi har sendt ut gult farevarsel kjem av ein lang periode med lite nedbør og varmt vêr. Det er farleg viss det er gras som ligg igjen frå i fjor, spesielt det tørraste. Det kan vere lyng rundt omkring som byrjar å bli skikkeleg tørt.

Han fortel at det ikkje er farleg der det ligg snø, men at det kan by på problem der det er mykje sol.

– Det blir tørt og sol framover òg. Det er ingen nedbør i sikte, sjølv om det er nordavind og skal bli ganske kjølig framover.

– Kva blir viktig å hugse på for folk?

– Det er å ta omsyn, for det kan vere tørt. Ein skal vere veldig forsiktig med bruk av open eld. På denne tida av året er det ganske vanleg at det kan skje.

