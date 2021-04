SV-toppar åtvarar mot å talfeste abortgrense

innenriks

– Eg er veldig skeptisk til å byrje å seie veker, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

Saman med nestleiarkollega Kirsti Bergstø åtvarar han no SVs landsmøte mot å definere eit veketal for kor lenge kvinner skal ha rett til sjølvbestemd abort.

Grupperingar i partiet har ønskt å talfeste veke 22 som grense.

Splitta i to spørsmål

Det er brei semje i partiet om to grunnplankar. For det første at abortnemndene skal leggjast ned, og for det andre at retten til sjølvbestemd abort skal utvidast.

Men partiet har òg vore splitta i to spørsmål: Kva abortnemndene skal erstattast med, og nettopp kor langt ut i svangerskapet retten til sjølvbestemd abort skal gjelde.

I forslaget landsstyret har til partiprogram, har eit mindretal gått inn for sjølvbestemd abort til grensa for overlevingsevne. Mindretalet presiserer vidare at denne grensa i gjeldande forskrift er sett til veke 22.

Fleirtalet har derimot gått inn for ei formulering der varigheita ikkje blir spesifisert nærare.

Fylkesnes viser til at overlevingsevna til fosteret er noko som kan flytte seg i takt med den medisinske utviklinga.

– Då er det unaturleg å setje ei veke, for det kan faktisk vere i endring, åtvarar han.

Leitar etter kompromiss

Fylkesnes leier sjølv redaksjonskomiteen på landsmøtet, som fredag jobba med å få på plass omforeinte formuleringar.

– Eg er sikker på at redaksjonskomiteen kjem til å leggje fram eit forslag som baserer seg på nokre viktige prinsipp – både fjerning av nemndene og ein utvida rett til abort, seier Bergstø til NTB.

– Så er det viktig i abortspørsmålet at ein les teksten likt. Eit program skal i minst mogleg grad vere tolkbart. Det skal vere klar tale. Og då er det viktig at vi legg det same i dei formuleringane som står der, seier ho.

Etter det NTB kjenner til, er spørsmålet om abort framleis ikkje avklart i komiteen.

