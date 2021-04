innenriks

SVs plan er at ein slik bustadminister skal få ansvar for ei storstilt utbygging av leie-til-eige-bustader. I tillegg vil SV innføre såkalla allmenne bustader, inspirert av Danmark, sa Lysbakken i opningstalen sin til SVs landsmøte fredag.

– Vi skal ha ein nasjonal bustadplan for å sørgje for at det blir bygd nok og rett. Bustad skal vere noko å bu i, ikkje noko å spekulere i, sa han.

(©NPK)