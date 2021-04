51 koronasmitta registrerte i Oslo siste døgn – 37 færre enn same dag førre veke

innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 150 smitta per dag. Fredag vart det registrert 143 smittetilfelle, og laurdag 107. Smittetala går normalt ned i helga, men også samanlikna med same dag førre veke er det altså ein nedgang å spore.

Oslo kommune skal tysdag halde ein pressekonferanse om tiltaksnivået, etter at hovudstaden har vore delvis nedstengd i drygt fem månader.

Det er berre moderate lettar som blir diskuterte i byrådet i forkant av pressekonferansen på tysdag.

– Tredje bølgje blir slått ned

Etter at Oslo i helga registrerte under 200 smitta for tiande dag på rad sa helsebyråd Robert Steen til NTB laurdag at tredje bølgje er i ferd med å bli slått ned.

– Eg er veldig glad for at smittetala går ned, og at talet på innleggingar på sjukehusa er på veg ned. Det viser at tiltaka våre verkar og at oslofolks innsats gir resultat. Sånn eg vurderer situasjonen no, så meiner eg at den tredje bølgja er i ferd med å bli slått ned, sa Steen.

Steen understreka likevel at smittetrykket framleis er alvorleg, og åtvara mot å håpe på store lettar i Oslo-tiltaka med det første.

– Eg er veldig oppteken av at vi ikkje må snuble på oppløpssida og opne for mykje og for tidleg – eller leggje fram omfattande gjenopningsplanar når oppgåva er å slå ned viruset, ikkje å opne opp samfunnet, sa Steen.

Oslo har no tolv samanhengande dagar med under 200 registrerte smittetilfelle.

Framleis høgast trykk i Stovner

Smittetala er høgast i bydelen Stovner. Der ligg smittetrykket på 612 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Etter det følgjer bydelane Grorud (534) og Søndre Nordstrand (524).

Bydelen Nordre Aker har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 101 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Totalt er 33.110 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)