Asheim vil opne for meir eigenbetaling ved vidareutdanning

I eit forslag som er sendt på høyring, foreslår regjeringa og minister for forsking og høgare utdanning Henrik Asheim (H) at statlege universitet og høgskular skal kunne ta betalt for studiepoenggivande vidareutdanningstilbod for personar som har minst to års arbeidserfaring.

I tillegg blir det stilt krav om at betalingstilboda skal vere anten praktisk tilrettelagt for personar i arbeid, eller ha eit innhald som er utvikla for studentar med arbeidserfaring.

– Sidan vidareutdanning er etterspurd av arbeidslivet, forventar eg at mange arbeidsgivarar er villige til å investere i kompetanse for sine tilsette. Eg trur òg at mange arbeidstakarar i dag ser at dei har behov for fagleg utvikling for å kunne stå i jobb så lenge dei ønskjer og at fleire vil gå litt ut og inn av opplæring og utdanning i åra framover, seier Asheim i ei pressemelding.

Tre alternative forslag

Regjeringa sender tre alternative forslag på høyring for kor stor eigenbetaling dei statlege institusjonane skal kunne ta:

* Institusjonane bestemmer eigenbetaling, slik som i dag. Då har institusjonane sjølv ansvar for å følgje EØS-regelverket.

* Betalingsstudiar kan vere finansiert med maksimalt 25 prosent eigenbetaling.

* Betalingsstudiar må vere finansiert med 100 prosent eigenbetaling.

Auka behov for vidareutdanning

Regjeringa foreslår òg at det bør opnast for at universitet og høgskular kan bruke innhald frå det ordinære utdanningstilbodet når dei utviklar studiepoenggivande utdanningstilbod som er retta mot personar med arbeidserfaring.

Dette betyr at universiteta og høgskulane i framtida kan trekke både undervisningsopplegg, pensum og personale frå dei ordinære utdanningane inn i tilboda dei utviklar for arbeidslivet og ta betalt for dette.

– Behovet for å få fagleg påfyll gjennom heile arbeidslivet aukar, og regjeringa har som mål at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv på grunn av manglande kompetanse. Då må vi ha eit utdanningssystem som er betre tilpassa behova til arbeidslivet og folk, seier Asheim.

Han meiner at endringane som er foreslått, vil gi fleire slike tilbod gjennom universiteta og høgskulane utan at det kjem i konflikt med ordinær utdanning, som skal halde fram med å vere gratis.

Kan krevje eigenbetaling ved kurs i dag

Når det gjeld vidareutdanning, kan det bli slik at det er studenten sjølv eller arbeidsgivar som må betale.

I dag kan ikkje statlege universitet og høgskular krevje eigenbetaling for studentar for ordinære utdanningar som fører fram til ei grad eller yrkesutdanning.

Men dei kan krevje eigenbetaling for kurs, fag/emne som normalt ikkje er ein del av studieprogram som fører til grad, for erfaringsbaserte masterstudium, og av studentar som fyller opp plassar på studieprogram som er oppdragsfinansiert.

Forslaga er sende på høyring med høyringsfrist 20. juli.

