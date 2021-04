Ingen Oscar-pris for Hammer – «Colette» vann for beste kortdokumentarfilm

innenriks

Hammers film «Do not Split» var nominert til Oscar for beste kortdokumentarfilm, men det vart ingen pris på nordmannen.

I staden vann den amerikanske filmen «Colette», som følgjer den franske motstandskvinna Colette Marin-Catherine som besøkjer Tyskland for første gong på 74 år.

I filmen får vi mellom anna sjå besøket hennar i konsentrasjonsleiren Mittelbau-Dora, der bror hennar døydde.

Fem nominerte

Hammers kortfilm var ein av fem filmar som var nominerte til prisen. Den norske filmskaparen følgde utdelinga frå eit produksjonslokale i Oslo. På grunn av koronapandemien var seremonien delvis digital.

Hammers dokumentar handlar om at menneskerettane og demokratiet i Hongkong er i ferd med å forsvinne under press frå Kina. Hammar har i ei årrekkje jobba som journalist i konfliktsoner i mellom anna Afghanistan.

I takketalen sa «Colette»-regissøren at han trur krafta i evna dokumentarfilmen har til å fortelje ei historie mellom anna vil sørgje for at demonstrantane i Hongkong og barna i Jemen, som ein annan av dei nominerte filmane handla om, ikkje blir gløymt.

– Det er derfor vi gjer dette, det er derfor vi lagar desse filmane. Vi er takksame for at desse historiene har vorte heidra i kveld, sa regissør Anthony Giacchino.

Meinte filmen hans skilde seg ut

Hammar sa før utdelinga at filmen hans skil seg ut i konkurransen som ein veldig fysisk og røff film.

– Det var veldig mykje løping, det var ganske dramatiske situasjonar som du òg kan sjå i filmen der det var skyting frå alle kantar til tider, har han sagt til NTB.

– Eg hadde ingen store utfordringar i dette prosjektet viss du samanliknar det med kva dei rundt meg risikerte. Eg følgde unge menneske som risikerer heile framtida og som også risikerer å sitje i fengsel i mange, mange år framover. Då føler eg meg privilegert når eg som nordmann kan vere der og gjere jobben som journalist, har Hammer sagt.

