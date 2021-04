Lerøy blir kritisert etter dødsulykke i fiskeanlegg

innenriks

Dødsulykka skjedde under nedvasking av eit isanlegg på Lerøys anlegg i Stamsund i Nordland 6. februar. Ein tilsett i slutten av 20-åra døydde etter å ha vorte klemt inne i maskina då ein annan tilsett starta anlegget. Arbeidsulykka var den andre alvorlege hendinga ved verksemda på kort tid.

Arbeidstilsynet meiner at Lerøy har brote fleire delar av arbeidsmiljølova, skriv Intrafish, som har fått innsyn i dokumenta mellom tilsynet og fiskeribedrifta.

Dødsulykka blir granska både av politiet og Arbeidstilsynet. Politiet har ei etterforsking som går føre seg som dei reknar med skal vere ferdig i juni. Arbeidstilsynet har gitt Lerøy ei rekkje varslar om forbetringar som Intrafish har fått innsyn i. Inspektørar frå tilsynet som var på synfaring i anlegget etter ulykka, har skrive ein rapport der det går fram at feil og manglar ved anlegget og HMS-arbeidet kan ha vore underliggjande årsaker.

Dei viser mellom anna til at dei to andre tilsette som deltok i nedvaskinga, ikkje hadde fått noka form for informasjon eller opplæring i den periodiske nedvaskinga.

– Selskapet går no nøye gjennom den førebelse rapporten frå Arbeidstilsynet og skal svare på dei spørsmåla som er stilte innan dei fristane som er sett. Selskapet har sett i verk dei tiltaka vi meiner er nødvendige for å hindre at noko liknande skal kunne skje igjen, skriv Lerøy til Intrafish.

