Ny smitteblomstring i Ålesund – varslar nye tiltak

Kommunen melde om 14 nye smittetilfelle søndag. Derfor blir det no møte i kommunen der nye tiltak skal vurderast, melder Sunnmørsposten.

– Det er ein veldig alvorleg situasjon. Vi er i kontakt med Folkehelseinstituttet og har flytta fram krisemøtet til måndag morgon, seier ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) til avisa.

Klokka 9 skal kommuneleiinga ha møte med statsforvaltaren, får NTB opplyst.

Aurdal seier at ho reknar med at det blir innført tiltak som skjenkestopp og munnbindpåbod, og at situasjonen er minst like alvorleg som den var før påska, då Ålesund vart nedstengt. Ho kallar det ei tredje bølgje.

Sidan torsdag har over 40 personar testa positivt for korona i Ålesund. Dei fleste av desse er relaterte til besøk i restaurantane Anno og Toldboden.

I tillegg har ein tilsett ved Dråpe Kaffehus fått påvist smitte, og kommunen ber no alle som har vore innom, om å vere merksame på symptom.

