Politiet har funne mogleg drapsvåpen i Varaldsøy-saka

Forsvararen til den 47 år gamle mannen seier til Bergens Tidende at han er lei seg for at 42 år gamle Renate Strand Norrmann døde, men at han ikkje har gjort noko straffbart.

Mannen er trygg på at obduksjonsrapporten vil vise dette, seier forsvarar Jørgen Riple. Sikta er varetektsfengsla i fire veker, men vil vurdere å anke fengslinga når obduksjonsrapporten er klar.

Lensmann Sigurd Børve opplyser at det er funne ein gjenstand som er eit mogleg drapsvåpen i nærleiken av der kvinna vart funnen død torsdag.

– Den er sikra og blir undersøkt nærare. Eg vil ikkje seie noko meir om kva det er, seier lensmannen til BT.

