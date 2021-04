Senterpartiet om koronarapport: – Pinleg for Solberg

innenriks

– Paradokset er stort, for då Høgre gjekk i regjering var det eit viktig valkampløfte å gjere Noreg betre rusta til slike kriser, sa Senterpartiets Marit Arnstad i Stortinget etter at Solberg hadde halde forklaringa si om rapporten frå koronakommisjonen.

Ho viste til at Solberg erklærte at beredskapsarbeidet skulle styrkjast og gjennomføringskrafta bli auka då regjeringa hennar tiltredde i 2013.

– Kommisjonen dokumenterer at desse løfta ikkje er innfridde etter sju år og like mange beredskapsministrar. Slik er koronakommisjonen ikkje berre alvorleg for beredskapen, men også litt pinleg for statsministeren, sa Arnstad.

– Regjeringa var informert, men ikkje førebudd på den pandemien som trefte oss, konstaterte ho.

