Sju nye registrerte koronasmitta i Drammen

Smittevegen er kjend for alle sju, opplyser kommunen.

– Dei to siste dagane er det påvist ein god del færre tilfelle enn det vi hadde inn mot helga. Vi kan sjølvsagt håpe at smittetala går litt ned igjen, men vi antek i første omgang at dei låge smittetala har samanheng med at det har vore helg, seier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Dei siste to vekene er det påvist 207 nye smittetilfelle.

Drammen kommune er stadig omfatta av dei regionale tiltaka regjeringa har sett i verk for å avgrense spreiinga av koronasmitte. Tiltaka ligg på det nest høgaste nivået.

Formannskapet i kommunen skal tysdag ta stilling til om det skal innførast tiltak lokalt utover dei regionale tiltaka som gjeld.

