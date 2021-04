Statsminister Erna Solberg koronavaksinert

innenriks

Statsministeren skal etter planen delta på NATOs toppmøte i juni. Nato har tilrådd at alle deltakarar blir vaksinerte før toppmøtet.

Også utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), næringsminister Iselin Nybø (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har vorte vaksinerte, opplyser regjeringa.

– Desse statsrådane har viktige oppgåver knytt til Noregs interesser i utlandet. No som stadig fleire blir vaksinerte internasjonalt, er det fleire møte som skjer fysisk. Desse statsrådane blir vaksinerte for å kunne delta på desse møta på lik linje med kollegaer frå andre land, seier Solberg i ei pressemelding.

Dei har alle fått Moderna-vaksinen, og vaksinen vart sett av ein sjukepleiar frå Forsvarets sanitet på Statsministerens kontor måndag.

– Eg er glad for at eg har fått den første dosen vaksine mot covid-19. Eg håpar at alle som får tilbod om vaksine, takkar ja. Vaksinasjon gjer at vi etter kvart kan få tilbake den kvardagen vi alle lengtar etter, seier Solberg.

Regjeringa opplyser at også fem andre tilsette i apparatet rundt statsministeren fekk første vaksinedose måndag for å kunne hjelpe henne.

– Statsministeren er avhengig av å ha nokre få menneske med seg, ho har til dømes livvakter, heiter det i pressemeldinga.