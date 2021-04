Statstilsette krev auke i reallønna

innenriks

Klokka 10 vil forbunda LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio overlevere krava sine til motparten.

Den store spenninga knyter seg til om staten vil gjere som i fjor og setje resultatet i frontfaget som eit absolutt tak for forhandlingane. I år vart NHO og LO/YS som kjent samde om ein lønnsvekst på 2,7 prosent, 0,1 prosentpoeng under anslått prisvekst. Det inneber ein nedgang i reallønna.

Hovudkravet til forbunda er klar reallønnsvekst.

– Pandemien har vist kor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tenester. Det kan vi ikkje ta for gitt. Vi må sørgje for at lønnsgapet mellom privat og offentleg sektor ikkje blir for stort, seier leiar i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Akademikernes krav er førebels ikkje talfesta, opplyser forbundet til NTB.

YS Stat krev at lønnsveksten må vere minst like høg som prisstiginga.

– Det er viktig å sikre kjøpekrafta for alle medlemmer, seier YS-leiar Pål N. Arnesen.

– Det er i år viktig at staten evnar å sjå frontfaget som ei norm og ikkje eit tak. Det betyr at statstilsette kan givast meir enn det som vart resultatet i privat sektor, seier han.

Fristen for å bli samde i forhandlingane er sett til klokka 24 natt til 1. mai. Dersom partane ikkje blir samde, går oppgjeret til mekling hos Riksmeklaren i slutten av mai.

(©NPK)