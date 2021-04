Toppe (Sp) meiner SVs abortvedtak er oppsiktsvekkjande

innenriks

– Dette er ei endå større omvelting av dagens abortlov enn det Arbeidarpartiet går inn for. SVs vedtak rokkar ved heile intensjonen i abortlova som har lege der i over 40 år, ved at ein sameinar ulike verdiar, både sjølvråderetten til kvinna og rettane til fosteret, seier Toppe, som er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, til Dagbladet.

SVs landsmøte vedtok i helga å avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til sjølvbestemd abort heilt til grensa for overlevingsevne, som i dag er sett til utgangen av veke 22.

Toppe seier at ho ikkje ser for seg at Senterpartiet vil bli med på ei utviding av sjølvråderetten, verken til veke 18, som Ap har gått inn for, eller til veke 22.

– Men først har vi vårt eige landsmøte, der det ligg ein dissens om å utvide til veke 18 slik Arbeidarpartiet gjekk inn for. Eg kan ikkje seie anna enn at for min del er dette ei viktig sak, seier ho.

(©NPK)