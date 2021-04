Delesymbol for sykkel på vegar over heile Noreg

innenriks

Det nye symbolet Sharrows, som på norsk er gitt namnet delesymbol, har dei siste åra vore testa ut i Lillehammer og Horten med god tilbakemelding. No skal det brukast over heile landet.

Symbolet består av pil og sykkelsymbol og skal informere bilistar om at dei deler køyrefeltet med syklistar på viktige sykkelruter.

– Delesymbol kan bidra til betre framkomst og auke tryggleik og trafikktryggleik for syklistar i gater der ein ikkje har plass til eller moglegheit for eigen infrastruktur for sykkel. Symbolet informerer syklistar og andre trafikantar om at ein er på ei sykkelrute, seier Bente Beckstrøm Fuglseth i Statens vegvesen.

(©NPK)