Evakuerte på Skjetten får truleg flytte heim denne veka

Framleis er 33 personar evakuerte, men Lillestrøm kommune seier at det no ser ut som dei truleg kan flytte tilbake i løpet av veka, melder NRK.

I helga skreiv Romerikes Blad at undersøkingar gjort av Norges Geotekniske Institutt (NGI) viser at det ikkje er fare for eit nytt kvikkleireskred.

Ifølgje Lillestrøm kommune har NGI så langt konkludert med at terrengendringane har gått føre seg over fleire år og at instituttet ikkje ser noko som gir grunn til å frykte eit skred knytt til kvikkleire.

– Instituttet ventar framleis på nokre svar, men truleg er det snakk om naturlege overflateglidingar, seier avdelingsleiar Ellen Anita Holterhagen i Lillestrøm kommune

– Her er det snakk om veldig bratte leirskråningar, og leire er i rørsle når helningsvinkelen er bratt. Så noko rørsle i grunnen vil det alltid vere. Og når tælet går på våren blir det meir vatnet i massane, og då kan det vere rørsle i grunnen, seier ho.

