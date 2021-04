Fire av ti barnehagar reduserte opningstida denne vinteren – ni av ti i Oslo

innenriks

– Foreldre skal vere trygge på at barna får eit godt barnehagetilbod, og vi veit at barnehagar og tilsette har stått på for å sikre god oppfølging og fulle opningstider. Men virusmutasjonane i vinter gjorde det ekstra krevjande. Tala viser at det gjekk hardast utover tilbodet i Oslo, Viken og Vestland, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

39 prosent av dei 5.600 barnehagane i landet måtte korte ned opningstida i januar og februar som følgje av det auka smittetrykket. Det er ein auke på 30 prosent hausten 2020.

Forskjellane har vore store rundt om i landet. I Oslo måtte heile 90 prosent av barnehagane redusere opningstida, medan 54 prosent i Viken og 48 prosent i Vestland måtte gjere det same.

Barnehagar i Agder og Troms og Finnmark var minst ramma. Der var det berre 8 prosent som måtte ha mindre ope.

