Fleire nordmenn følgde med på nyheiter i pandemiåret 2020

– Folk blir meir opptekne av nyheiter når det skjer store ting i verda. Samtidig held folk òg fast ved medievanane sine over tid, seier statistikkansvarleg Emma Schiro for Norsk mediebarometer.

Tysdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram tal over mediebruken til nordmenn i fjor. Hovudfunnet er at fleire følgde med på nyheiter i koronaåret 2020. I tillegg flata den bratte nedgangen i titting på lineær-TV ut.

Fleire såg direktesende TV-nyheiter

I fjor var det 48 prosent av befolkninga som såg på lineær-TV, same del som året før. Delen som så direktesende nyheiter på TV ein gjennomsnittsdag i fjor, auka frå 53 prosent i 2019 til 62 prosent i 2020.

– Her ser vi ein tydeleg samanheng med koronapandemien. I første kvartal, der målinga i hovudsak skjedde før Noreg stengde ned, heldt nedgangen fram slik han har gjort i fleire år for lineær-TV. I dei tre følgjande kvartala flata dette ut. Altså var det ikkje fleire som droppa lineær-TV utover året, seier Schiro.

Utflating var det òg i lyttinga på radionyheiter. Oppslutninga har falle dei siste åra, men i 2020 var det ein liten auke.

Auka nyheitslesing på nett

Nedgangen i delen som les papiravis heldt i fjor fram. Det var 24 prosent av befolkninga som las ei papiravis ein gjennomsnittsdag, som er ein nedgang på 3 prosentpoeng frå året før.

Men fleire las nyheiter på nett, og delen som har hatt tilgang til betalt nettavisabonnement auka til frå 26 til 29 prosent. Totalt var den samla delen som anten les avisar på papir eller nett ein gjennomsnittsdag 77 prosent. Det er ein oppgang på 4 prosentpoeng.

Blant dei som bruker internett, finn og les 44 prosent nyheiter i sosiale medium. Blant unge i alderen 16 til 19 år er delen høgast, heile 69 prosent unge finn nyheitene dei les via sosiale medium.

Snapchat er det sosiale mediet der flest under 20 år finn nyheiter, medan Facebook er mest populært for dei over 20 år.

