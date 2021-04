Foreining varslar gruppesøksmål mot alarmselskap

innenriks

Foreininga Alarmkundeforeningen meiner at alarmselskapa gjennom ulovleg prissamarbeid har overfakturert kundane mellom 1 og 2 milliardar kroner, og dei krev dette betalt tilbake til kundane.

Det varsla søksmålet kan inkludere rundt 400.000 kundar.

I november vart selskapa gitt gebyr på over éin milliard kroner frå Konkurransetilsynet for ulovleg samarbeid om sal av bustadalarmar. Sector Alarm har vedteke bota si, medan Verisure har varsla at dei vil anke Konkurransetilsynets vedtak.

Ifølgje Finansavisen er selskapet Therium med på gruppesøksmålet. Selskapet finansierer rettssaker for sakssøkjarar som meiner dei har ei god sak, men som ikkje har råd eller vil ta risiko med å finansiere søksmålet sjølv. Therium får dermed også ein prosentdel av erstatningsutbetalinga om saksøkjarane vinn fram, skriv avisa.

Overfor avisa opplyser dei to alarmselskapa at dei ikkje er kjende med noko gruppesøksmål, og at dei derfor ikkje kan kommentere opplysningane.

(©NPK)