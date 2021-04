Frivilligheita får 255 millionar kroner

innenriks

20.633 lag og foreiningar får denne veka midlar frå Lotteritilsynet. 255 millionar kroner blir tildelte organisasjonar som fekk momskompensasjon i fjor, opplyser regjeringa.

Midlane utgjer ein tredel av ordninga til regjeringa for å stimulere til aktivitet.

Idretten får mest, med over 100 millionar kroner, medan kategorien kultur og kunst får 26 millionar. Barne- og ungdomsorganisasjonane får rundt 9 millionar kroner.

– Eg er glad for at så mange organisasjonar har nytta seg av denne moglegheita og at pengane no kan utbetalast umiddelbart, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

(©NPK)