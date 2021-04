Godt første kvartal for Norsk Hydro

innenriks

Driftsresultatet (EBIT) på 2,2 milliardar kroner i dei tre første månadene er på same nivå som energi- og aluminiumselskapet leverte i dei tilsvarande månadene i fjor.

– Første kvartal var i stor grad prega av global økonomisk oppgang som følgje av gjenopning av samfunn og omfattande økonomiske støtteordningar. Som eit resultat av dette ser Hydro ein nedgang i overskotstilbodet i marknaden for primæraluminium, og analytikarane forventar no at marknaden hovudsakleg vil vere i balanse i 2021, skriv selskapet i ei pressemelding.

Resultatet før renter, skatt, avskrivingar og nedskrivingar vart på 5,2 milliardar kroner. Tilsvarande tal frå same periode i fjor var på 3,8 milliardar kroner.

I alt omsette Norsk Hydro for 32 milliardar kroner i første kvartal i år, mot 31,6 milliardar kroner i fjor. Utgiftene vart på 30,2 milliardar kroner, som er 400 millionar meir enn i dei tre første månadene i 2020.

(©NPK)